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    Студенты Бакинской высшей школы нефти получили международные сертификаты

    Завершился четырехдневный семинар, посвященный современным методам увеличения нефтедобычи© BANM

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) завершился четырехдневный семинар, посвященный современным методам увеличения нефтедобычи. 

    Как сообщает Report, он был организован по инициативе японской компании INPEX и при поддержке БВШН и ООО SOCAR UPSTREAM Management International. 

    Для проведения семинара в Баку были приглашены профессор Университета Васеда (Япония) Масанори Курихара, научный сотрудник Университета Утомо Пратама, вице-президент по управлению ресурсами компании INPEX Акихико Курашина и специалисты компании INPEX Такуя Мута и Йукито Номура.

    По окончании семинара ректор БВШН Эльмар Гасымов и вице-президент по управлению ресурсами компании INPEX Акихико Курашина вручили лучшим участникам сертификаты об успешном прохождении курса.

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