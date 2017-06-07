Студенты Бакинской высшей школы нефти получили международные сертификаты

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Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) завершился четырехдневный семинар, посвященный современным методам увеличения нефтедобычи.

Как сообщает Report, он был организован по инициативе японской компании INPEX и при поддержке БВШН и ООО SOCAR UPSTREAM Management International.

Для проведения семинара в Баку были приглашены профессор Университета Васеда (Япония) Масанори Курихара, научный сотрудник Университета Утомо Пратама, вице-президент по управлению ресурсами компании INPEX Акихико Курашина и специалисты компании INPEX Такуя Мута и Йукито Номура.

По окончании семинара ректор БВШН Эльмар Гасымов и вице-президент по управлению ресурсами компании INPEX Акихико Курашина вручили лучшим участникам сертификаты об успешном прохождении курса.