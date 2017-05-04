Студенты БВШН - победители Microsoft 2017

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Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) стали победителями национального финала широкомасштабного международного конкурса Microsoft Imagine Cup 2016, организованного компаниями Microsoft Azerbaijan и Nar при поддержке министерства образования Азербайджана и министерства транспорта, связи и высоких технологий и "Парка высоких технологий". Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН.

Региональный финал конкурса пройдет в конце мая в Киеве (Украина), а международный финал состоится в июле этого года в Сиэтле (США), где команды из разных стран мира будут бороться за главный приз – 100 тыс. долларов, предназначенных для реализации студенческого проекта будущих победителей.

Команда "Нефтчи", в состав которой вошли студенты 4-го курса БВШН, обучающиеся по специальности "Инженер по автоматизации процессов" Керим Керимли и Шамиль Омаров, студентка 4-го курса, обучающаяся по специальности "Инженер по нефти и газу" Лала Мамедова, заняла первое место на этом конкурсе.

Microsoft Imagine Cup - это крупнейший инновационный конкурс, который ежегодно проводится среди студентов всего мира. В Азербайджане этот конкурс проходит в третий раз. Для участия в конкурсе необходимо было придумать и реализовать инновационный программный проект на платформе Microsoft, разработать прототип приложения на базе технологий Microsoft, которое направлено на решение сложных проблем современности, либо создать оригинальную игру на любой из игровых платформ Microsoft Windows.