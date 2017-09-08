Студенты БВШН стали победителями конкурса BP

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Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Три студента Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) стали победителями конкурса презентаций проектов Techno Fest 2017, организованного BP-Азербайджан для студентов вузов, проходивших в компании летнюю практику, сообщает Report со ссылкой на БВШН. Тарлан Алиев, обучающийся на четвертом курсе Высшей школы по специальности "Инженер-химик", занял на конкурсе второе место, а четверокурсники Айдан Асадова и Фархад Гадимов, обучающиеся по специальностям "Инженер по автоматизации процессов" и "Инженер-нефтяник" соответственно, поделили третье место.

Ежегодный конкурс Techno Fest проводится ВР по всему миру для стажеров и студентов вузов, принимающих участие в летней практике, а также для тех, кто хочет работать в компании. Нацеленный на поддержку идей по развитию инноваций в технической сфере конкурс предоставляет молодым инженерам возможность подготовить и представить инновационные проекты, поделиться друг с другом опытом и результатами работы.

В прошлом году победителем конкурса Techno Fest 2016 стал студент третьего курса БВШН Эльшан Микаилов, обучающийся по специальности "Инженер по автоматизации процессов". Он занял на конкурсе первое место.