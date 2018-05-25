Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти начинают работать и стажироваться в Baker Hughes

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Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) расширяет сотрудничество с Baker Hughes.С целью укрепления партнерских связей вуза и компании в БВШН прошла встреча ректора Высшей школы Эльмара Гасымова с директором по работе с персоналом Baker Hughes в Европе, России и Каспийском регионе Багиром Ахундовым, менеджером по работе с персоналом в Азербайджане и Грузии Соной Новрузовой и менеджером по вопросам миграции Туралом Ахмедом.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, ректор Эльмар Гасымов рассказал гостям о достижениях Высшей школы за последнее время, новых учебных программах, развитии сотрудничества с местными и международными компаниями, а также проектах и инициативах, реализацию которых вуз начал недавно. Он также поблагодарил руководство компании за интерес к углублению связей с вузом и работе со студентами Высшей школы.

По словам директора по работе с персоналом Baker Hughes в Европе, России и Каспийском регионе Багира Ахундова, компания испытывает потребность в современных специалистах международного уровня, которых готовит БВШН. Поэтому, сказал он, представительство Baker Hughes в Азербайджане собирается провести конкурсный отбор старшекурсников вуза с целью организовать их стажировку в компании и создать возможности для их трудоустройства и профессионального развития. Багир Ахундов также сообщил, что студентка пятого курса БВШН Эмилия Мамедова, обучающаяся по специальности "Инженер-нефтяник", принята на работу в компанию в качестве ведущего инженера по эксплуатации. Она стала сотрудником Baker Hughes, опередив почти 7.500 кандидатов из Азербайджана, Казахстана и России, принимавших участие в нескольких этапах отборочных туров, отметил он.

В ходе встречи было принято решение о том, что четыре студента Высшей школы будут проходить летнюю практику в Baker Hughes в июне этого года. Была также достигнута договоренность о том, что высшее руководство компании проведет в вузе мастер-класс для студентов.

Baker Hughes является крупнейшей мировой нефтегазовой сервисной компанией, предоставляющей такие услуги, как буровые работы, оценка запасов, разработка и эксплуатация месторождений. Компания работает более чем в 90 странах мира, а ее штаб-квартира находится в Хьюстоне (штат Техас, США).

БВШН развивает партнерские связи с Baker Hughes с 2015 года, после подписания двустороннего соглашения о сотрудничестве.