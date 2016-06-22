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    Студенты АТУ задолжали вузу 300 тыс. манатов

    63% студентов Азербайджанского технического университета обучается за собственный счет

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Студенты Азербайджанского технического университета (АТУ) задолжали вузу 300 тыс. манатов. 

    Как сообщает Report, об этом заявил ректор вуза, профессор Хавар Мамедов. 

    По его словам, хотя в первом семестре должников допустили к зимней сессии, сейчас, с учетом завершения учебного года, правила немного ужесточили: "Мы действуем по системе самофинансирования. 37% студентов АТУ обучаются по госзаказу, остальные 63% - за собственный счет. Задержка платы за учебу приводит к проблемам в выплате педагогам заработной платы".  

    Отметим, что в АТУ обучается 9 600 студентов. 

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