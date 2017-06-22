Студенты АГУНП сдали экзамен для участия в летней практике ООО SOCAR Fuqro

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на I и II выставке выпускников и карьеры в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (АГУНП) состоялся экзамен студентов, отобранных ООО SOCAR Fuqro.

Об этом Report сообщили в АГУНП.

Экзамен для участия в организованной ООО SOCAR Fuqro и Центром выпускников и карьеры АГУНП летней практике в общей сложности сдали 127 студентов.

На 90-минутном экзамене студенты ответили на вопросы по английскому языку, логике и специальности.

Отметим, что выдержавшие экзамен лица затем примут участие в собеседовании.

Право на прохождение летней практики в ООО SOCAR Fuqro получат 9 успешно прошедших все этапы студентов.