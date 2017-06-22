Студенты АГУНП сдали экзамен для участия в летней практике ООО SOCAR Fuqro

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на I и II выставке выпускников и карьеры в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (АГУНП) состоялся экзамен студентов, отобранных ООО SOCAR Fuqro.
Об этом Report сообщили в АГУНП.
Экзамен для участия в организованной ООО SOCAR Fuqro и Центром выпускников и карьеры АГУНП летней практике в общей сложности сдали 127 студентов.
На 90-минутном экзамене студенты ответили на вопросы по английскому языку, логике и специальности.
Отметим, что выдержавшие экзамен лица затем примут участие в собеседовании.
Право на прохождение летней практики в ООО SOCAR Fuqro получат 9 успешно прошедших все этапы студентов.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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