 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Студенты АГУНП сдали экзамен для участия в летней практике ООО SOCAR Fuqro

    На 90-минутном экзамене они ответили на вопросы по английскому языку, логике и специальности

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на I и II выставке выпускников и карьеры в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (АГУНП) состоялся экзамен студентов, отобранных ООО SOCAR Fuqro.

    Об этом Report сообщили в АГУНП.

    Экзамен для участия в организованной ООО SOCAR Fuqro и Центром выпускников и карьеры АГУНП летней практике в общей сложности сдали 127 студентов.

    На 90-минутном экзамене студенты ответили на вопросы по английскому языку, логике и специальности.

    Отметим, что выдержавшие экзамен лица затем примут участие в собеседовании.

    Право на прохождение летней практики в ООО SOCAR Fuqro получат 9 успешно прошедших все этапы студентов.  

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi