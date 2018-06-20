Студентка, опередившая при приеме на работу 7.500 претендентов: Горжусь этим - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Заканчивающая в этом году Бакинскую Высшую школу нефти по специальности "Нефтегазовая инженерия" и недавно принятая на работу в азербайджанское отделение крупнейшей нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes на должность инженера программы LEAD Эмилия Мамедова дала интервью отделу по связям с общественностью БВШН. Report представляет это интервью.

- Эмилия, что вы можете рассказать о себе?

- Меня зовут Эмилия Мамедова, в этому году я заканчиваю Бакинскую Высшую школу нефти по специальности "Нефтегазовая инженерия". Недавно я была принята на работу в азербайджанское отделение крупнейшей нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes на должность инженера программы LEAD.

- Каково это – быть выпускником БВШН?

- Я горжусь тем, что стану выпускницей БВШН. Если откровенно, я выбрала этот вуз потому, что для меня были важны качество образования, обучение на английском языке и возможность получить два диплома. Но теперь я понимаю, что Бакинская Высшая школа нефти для меня – это не просто вуз, это моя семья. Конечно, я приобрела профессию и технические знания, но не менее важно и то, что я научилась дружить и ценить дружбу, поддержку и хорошие взаимоотношения.

Я благодарна Высшей школе и за то, что нас приучили соблюдать правила и дисциплину. Все знают, что в БВШН очень строгие правила, и, как я поняла со временем, они помогают не только в учебе, но и жизни. Теперь, когда мы начинаем работать в крупных компаниях, нам не трудно следовать принятым в них процедурам, стандартам и правилам поведения – ведь мы пять лет учились по таким же стандартам! Поэтому я и говорю, что могу только гордиться тем, что являюсь выпускницей БВШН.

- А как получилось, что именно вас приняли на работу в Baker Hughes, выбрав из 7.500 кандидатов?

- В компании Baker Hughes существует программа LEAD, целью которой является подготовка будущих лидеров и менеджеров. Я узнала об этой программе из социальных сетей и сразу же послала заявку. Через несколько дней мне прислали онлайн-тесты. Всего было пять туров, во время которых мы проходили различные тесты, в том числе психологические и на знание логики. Затем было два собеседования, после чего мне сообщили, что я прошла в полуфинал конкурса.

Он был невероятно сложным, мы прошли множество разных проверок и испытаний, а конкуренция была очень сильная. Но затем мне позвонили с хорошей новостью: я прошла в финал! Мне трудно передать, как я обрадовалась. Финал проходил в Тюмени, в России. В нем участвовали кандидаты из Азербайджана, Казахстана и России, а многие из них были профессиональными инженерами. Финал длился целые сутки, и я, конечно, устала. Но результат стоил моих усилий: я получила предложение от компании занять должность ведущего специалиста.

- Кого бы вы поблагодарили за ваш успех?

- Прежде всего – мою маму, самого дорого человека в моей жизни. Она всегда рядом со мной, и мои успехи, в том числе поступление в БВШН, достигнуты именно благодаря ее участию и поддержке. Конечно, я очень благодарна своим учителям. Каждый из них, будь то в средней школе или вузе, сыграл большую роль в моем образовании, воспитании и формировании как личности. Как я уже говорила, учеба в Высшей школе – это не просто получение специальности, это школа жизни. Особую благодарность я хотела бы выразить нашему ректору Эльмару Гасымову. Для всех нас он является не просто руководителем, а главой нашей большой вузовской семьи.

- Как вы считаете, успех – это дело случая или везения?

- Удача играет большую роль, но не всегда. Лично я никогда не полагаюсь только на удачу. Человек должен сам строить свой успех, добиваться своего шанса и опираться на свои силы. А для этого нужны знания, хорошие навыки, умение общаться, стремление к мировым стандартам, а также честолюбие и настойчивость в достижении целей.

- Думаете ли вы продолжить образование в дальнейшем?

- Сейчас все мое внимание сосредоточено на профессиональной карьере. Возможно, я продолжу свое обучение на заочном отделении.

- А какие у вас планы на будущее?

- Как я уже сказала, сейчас главное для меня – это работа, и я была очень рада ее получить. Я намерена развивать свои профессиональные навыки, расти как специалист и добиться успеха в работе. А еще я хочу достойно представлять свою страну и нашу Высшую школу, где бы я ни находилась. Надеюсь, что, стремясь к своим целям, я буду с честью носить имя выпускника БВШН.

- Что бы вы пожелали молодым людям, которые еще только собираются стать студентами?

- Думаю, что нужно оценить возможности и условия, которые БВШН создает для студентов вуза. Нужно заранее решить, где и кем вы себя видите в будущем. Определите свои цели и достигайте их. Уверена, именно Высшая школа даст вам все, что вам нужно. Всем абитуриентам я желаю успеха, но хочу повторить: не полагайтесь на удачу, работайте, чтобы добиться успеха!