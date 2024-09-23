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Студентка Карабахского университета: В Ханкенди есть все условия для студентов

Студентка Карабахского университета: В Ханкенди есть все условия для студентов Ханкенди - очень красивый город, здесь созданы все необходимые условия для студентов.
Наука и образование
23 сентября 2024 г. 12:48
Студентка Карабахского университета: В Ханкенди есть все условия для студентов

Ханкенди - очень красивый город, здесь созданы все необходимые условия для студентов.

Об этом сотруднику Report в Ханкенди сказала студентка Карабахского университета Айдан Кянгярли.

Она сообщила, что в прошлом году поступила на юридический факультет Бакинского государственного университета с 610 баллами, а в этом году продолжает обучение в Карабахском университете в группах SABAH:

"В группах SABAH мой общий балл составил 82,19, и я решила продолжить обучение в Карабахском университете. Это очень важно для каждого из нас, мы гордимся тем, что являемся первыми студентами Карабахского университета. Многие годы наши земли находились под оккупацией, но сегодня они свободны. Ханкенди – очень красивый город. Здесь созданы все необходимые условия для студентов".

Кянгярли выразила уверенность в том, что Карабахский университет сыграет ключевую роль в ее становлении квалифицированным юристом.

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