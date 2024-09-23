Студентка Карабахского университета: Советую абитуриентам выбрать наш вуз

Студентка Карабахского университета: Советую абитуриентам выбрать наш вуз

Студентка Айшен Мамедли посоветовала абитуриентам, поступающим в следующем году, как и она, выбрать Карабахский университет.

В беседе с корреспондентом Report Мамедли отметила, что поступила в этом году на специальность "Преподаватель математики", набрав 520,9 баллов на вступительном экзамене.

Мамедли отметила, что и в университете, и в общежитии созданы все необходимые условия для студентов.

"Благодаря поддержке главы государства мы сегодня находимся в Ханкенди, я очень учиться здесь. Уверена, что наш университет будет развиваться и дальше", - сказала она.