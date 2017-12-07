Студентка БВШН: Я задавала себе вопросы, и они привели меня сюда - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Халида Алиева родилась 6 января 2000 года в Лянкяране. С первого по пятый класс я училась в Лицее технических и естественных наук в Сумгайыте, а с шестого по восьмой класс – в лянкяранской школе-лицее №4. Затем училась в школе-лицее №220 им. А. Махмудова в Баку, которую закончила в 2017 году. В этом же году во время вступительных экзаменов по первой группе специальностей набрала 700 баллов и завоевала право стать студенткой Бакинской Высшей Школы Нефти.

Как сообщает Report, студентка Халида Алиева ответила на вопросы отдела по связям с общественностью БВШН:

– Каким своим достижением на сегодня ты гордишься больше всего?

– Конечно, одним из самых своих больших успехов я считаю отличный результат, которого я добилась при поступлении в вуз. Но самый главный успех для меня на сегодня – то, что я вошла в семью студентов БВШН. Я думаю, что надо выбрать правильный путь к счастливому будущему, и потому я уверена, что приняла верное решение, выбрав этот вуз. И еще, конечно, огромным успехом было стать Президентским стипендиатом. Я почувствовала себя очень счастливой, увидев свое имя в списке тех, кто был удостоен этого звания распоряжением Президента.

– Когда ты думала, какой вуз выбрать для учебы, почему ты остановила свой выбор именно на БВШН?

– Знаете, когда я задумывалась о том, где учиться будущей профессии, я сама себе задавала вопросы, в том числе и такие: Чего ты ждешь от вуза? Какой будет твоя карьера после его окончания? Эти вопросы направили меня по единственному адресу – в БВШН. А уже став студенткой, я убедилась, что здесь студенты на самом деле получают качественное и всестороннее образование. Важно и то, что здесь помогают посмотреть на жизнь с разных перспектив и создают возможности построить успешное будущее, и это меня очень радует.

– Где ты видишь себя после окончания БВШН и почему?

– После того, как я получу степень бакалавра, я бы хотела продолжать учиться и поступить в магистратуру. А моя заветная цель – достойно представить свою страну за рубежом и на международной арене и внести заметный вклад в свою профессию.

– Что для тебя является самой сильной мотивацией?

– Самая сильная мотивация для меня – поддержка, любовь и вера в меня моей семьи и моих близких.

– Что бы ты посоветовала тем, кто уже поступил или только собирается поступать в вуз?

– Думаю, им нужно получить образование по той профессии, в которой они себя видят. Знание того, чего ты хочешь в жизни, помогает добиться успеха. Со мной именно так и получилось. Я заранее знала, что буду инженером и что хочу учиться в БВШН, поэтому и добилась успеха.