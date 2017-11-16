Студентка БВШН: Я очень гордилась тем, что выступила на церемонии с участием президента Ильхама Алиева

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Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Махира Асадзаде родилась 27 августа 1999 года в Баку. В начальных классах училась в школе №40 Лачинского района, а затем – в средней школе №162 имени Этибара Алиева, которую закончила в этому году с отличием. Во время учебы не раз получала почетные грамоты. Во время вступительных экзаменов в вузы на 2017-2018 учебный год, которые проводил Государственный экзаменационный центр, добилась самого высокого результата, набрав 700 баллов, и поступила в Бакинскую Высшую Школу Нефти учиться по специальности "Инженер по автоматизации процессов".

Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН представляет интервью с М. Асадзаде.

– Махира, ваше выступление на торжественной церемонии по случаю добычи в Азербайджане двух миллиардов тонн нефти на прошлой неделе привлекло большое внимание. А какие чувства испытывали вы, выступая перед президентом страны?

– Я очень гордилась тем, что восьмого ноября я выступила от имени нашей Высшей школы на церемонии в Центре Гейдара Алиева. Наверное, на сегодня это самый волнующий момент в моей жизни. После этого события я вновь осознала, что сделала правильный выбор, поступив в БВШН.

– Махира, во время выступления вы сказали, что стать нефтяником и войти в семью SOCAR было вашей самой большой мечтой. Но об этом мечтают и тысячи других молодых людей. Какие шаги нужно сделать, чтобы осуществить эту мечту?

– Действительно, многие из нас стараются реализовать свои детские мечты. Думаю, что молодой человек, выбравший своей профессией специальность инженера-нефтяника, должен остановить свой выбор на БВШН. Потому что все начинается здесь. Например, БВШН поможет мне стать разносторонне подготовленным инженером. В этом вузе мы не только учимся, но и знакомимся с производством.

– Почему ваш выбор пал именно на Бакинскую Высшую Школу Нефти, чем она для вас отличается от других вузов?

– Потому что Высшая школа предоставляет студентам совершенно иные возможности. Бесплатное обучение, которое полностью ведется на английском языке, организация для студентов, наряду с образованием, производственной практики и многочисленных стажировок, возможность продолжать обучение за рубежом, сотрудничество с транснациональными компаниями – все это вместе есть только в Высшей школе.

– Что для вас является самой сильной мотивацией?

– Больше всего меня вдохновляет, когда я вижу результаты своей работы. Каким бы долгим ни был процесс, добиться успеха, увидеть плоды своего труда – вот для меня главный стимул.

– Что бы вы посоветовали тем, кто собирается поступать в вуз и стоит перед выбором высшего учебного заведения?

– Молодым людям, которые стоят перед выбором вуза, я бы хотела сказать, что они должны не просто стремиться получить диплом после четырех или пяти лет обучения. Они должны выбрать вуз, который даст им больше возможностей для получения образования, опыта, трудоустройства и карьеры. И если вы хотите стать хорошим инженером, выбирайте Бакинскую Высшую школу нефти.