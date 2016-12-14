Президентский стипендиат БВШН: Моя самая большая мечта - оставить свой след в области исследований нанотехнологий

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В рамках проекта отдела БВШН по связям с общественностью БВШН "10 вопросов Президентскому стипендиату в БВШН" на вопросы отвечает студентка первого курса, обучающаяся по специальности "Инженер по автоматизации процессов" Айсу Гамидли. Report предлагает данное интервью.

– Расскажите, пожалуйста, немного о себе.

– Я родилась 3 июля 1999 года в городе Шеки. Учиться начала в 2005 году в городском лицее Шеки, затем продолжила начальное образование – со второго по четвертый класс – в средней школе №132 в Баку. Потом до восьмого класса я училась в средней школе №225, а начиная с 9 класса – в Турецком лицее в Баку, который закончила в 2016 году с отличием.

В 2007-2012 годах я училась в музыкальной школе №16 имени К.Сафаралиевой по классу скрипки и закончила ее с красным дипломом. В 2012 году я приняла участие в музыкальном конкурсе, посвященном 90-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева, и заняла первое место. В этом году я поступила в БВШН, чтобы учиться по специальности "Инженер по автоматизации процессов", и являюсь Президентским стипендиатом.

– Вступительные экзамены уже позади. Какие впечатления они оставили у Вас?

– Еще до экзаменов члены моей семьи и учителя оказывали мне большую моральную поддержку. Благодаря им я была психологически подготовлена к вступительным экзаменам, пошла на них без всяких колебаний и успешно сдала.

– Сколько баллов Вы набрали?

– Я набрала 685 баллов.

– Почему Вы выбрали именно БВШН?

– Я выбрала БВШН потому, что это один из сильнейших университетов Азербайджана, где можно получить высшее образование, а это даст мне хорошую возможность трудоустройства в будущем.

– Что Вы можете сказать о роли Вашей семьи в Вашем обучении?

– С первых лет учебы в средней школе члены моей семьи всегда поддерживали меня. Именно совпадение моих мыслей и надежд на меня моей семьи помогли мне добиться успеха.

– О чем Вы больше всего мечтаете?

– Моя самая большая мечта – оставить свой след в области исследований нанотехнологий и внести вклад в их развитие в Азербайджане.

– Что Вы можете рассказать о своей будущей специальности?

– Автоматизация процессов применяется во многих сферах, и сегодня в Азербайджане очень требуются инженеры с высшим образованием по этой специальности.

– Какое у Вас хобби?

– Люблю читать книги. Думаю, что чтение книг не просто дает человеку новые сведения и знания, но и помогает понять самого себя. Играю на скрипке – только скрипка дает мне возможность полностью насладиться музыкой.

– А какие у Вас еще интересы?

– Я очень хочу выучить японский язык, потому что Япония – страна с наиболее передовыми технологиями, и я буду стремиться продолжить там образование.

– Какие жанры литературы Вас привлекают?

– Я читаю литературу разных жанров, но из всех жанров предпочитаю научную фантастику.