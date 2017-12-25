Студентка Бакинской высшей школы нефти стала победительницей конкурса BP

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Студентка Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Айдан Асадова стала победительницей международного конкурса, который компания BP провела среди участников программы стажировки в своих подразделениях по всему миру.

Об этом Report сообщили из БВШН.

В ходе конкурса студенты делились своими впечатлениями и воспоминаниями о компании и ее специалистах, а также фотографиями, рассказывающими об их участии в производственной практике. Компания BP наградила Айдан Асадову, как победительницу конкурса, экшн-камерой GoPro.

История успеха студентки БВШН и ее собственные заметки опубликованы на официальном сайте и странице компании в социальной сети Facebook.

Ранее в этом году, Айдан стала одним из призеров конкурса презентаций студенческих проектов "TechnoFest 2017", участниками которого стали 27 студентов вузов, проходивших летнюю практику в компании BP в Азербайджане. Студентка БВШН заняла третье место и была награждена сертификатом за успешное участие. Айдан Асадова учится на пятом курсе Бакинской высшей школы нефти по специальности "Инженер по автоматизации процессов".