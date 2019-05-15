Студенты БВШН заняли первое место в Казахстане

Общество инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) Бакинской высшей школы нефти (БВШН) стало победителем регионального отборочного соревнования PetroBowl в Казахстане, представив Азербайджан.

Как сообщили Report в Высшей школе, пятеро студентов SPE из БВШН получили право на участие в ежегодной технической конференции и выставке АТСЕ2019 в Канаде, организуемой в рамках чемпионата PetroBowl.

Мы поздравляем студентов БВШН Магомета Алиева, Нихада Аббасова, Гюлай Ибрагимову, Эльмира Абилова и Исмаила Акбарова с победой и желаем им успехов в дальнейших соревнованиях.

Основной целью неправительственной организации SPE является внесение вклада в развитие студентов и молодежи, объединение опытных специалистов нефтегазовой индустрии на мировом уровне, предоставляя им возможность делиться своим опытом, участвовать в научной деятельности во время различных конференций, форумов, саммитов и выставок.