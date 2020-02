Студенты БВШН победили на международном инновационном конкурсе в Малайзии

Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) победили в 48-часовом международном инновационном конкурсе Invent For the Planet 2020 (Изобретай для планеты), проведённом в Малайзии.

Как сообщили Report в Высшей Школе, члены команды - Али Юсифов, Эльнур Шахбалаев и Наиль Каримов заняли первое место в конкурсе, на котором они представили Технологический университет PETRONAS в Малайзии.

В последний день конкурса команды сняли 90-секундные видео-ролики о своих проектах и представили их для участия в финальном раунде конкурса Invent For the Planet, который будет проведен в Техасском университете A&M.

Следует отметить, что только 5 команд из 38 университетов мира соревнуются за право на участие в финальном раунде, который будет проведен в штате Техас (США).

Следует также отметить, что Али Юсифов, Эльнур Шахбалаев и Наиль Каримов являются студентами Технологического университета PETRONAS, где они обучаются в рамках сотрудничества между Бакинской Высшей Школой Нефти и малазийской компанией PETRONAS - одной из ведущих в мире нефтегазовых компаний. Решение, представленное студентами на конкурс, это интеллектуальное устройство, которым пожилые одинокие люди могут воспользоваться, когда им нужна скорая помощь.

В настоящее время проект находится на стадии усовершенствования.