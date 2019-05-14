Студенты БВШН будут работать в Star и Petkim

Шесть студентов Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) будут работать на предприятии SOCAR Турция.

Как сообщает Report, по словам ректора БВШН Эльмара Гасымова на сегодняшний день на нефтеперерабатывающем заводе Star и в нефтехимическом комплексе Petkim предусматривается шесть рабочих мест. В результате процесса отбора, проведенного SOCAR Турция, 6 студентов БВШН обучающиеся по специальностям химическая инженерия и инженерия по автоматизации процессов, получили право на работу на нефтеперерабатывающем заводе "Star" и нефтехимического комплекса "Petkim".

Ректор БВШН отметил, что основной стратегией высшей школы является подготовка для компаний специалистов, обладающих опытом работы на производстве и практическими навыками. Он заметил, что устройство на работу студентов, все еще находящихся на стадии обучения, является еще одним подтверждением лозунга БВШН: "Не мы ищем работу, а работа ищет нас".

Эльмар Гасымов также напомнил, что около 30 выпускников БВШН уже работают на предприятиях "Star" и "Petkim".

"Star" и "Petkim" являются самыми крупными в плане инвестирования предприятиями SOCAR Турция.