Студенты Академии художеств пройдут летнюю стажировку в рамках выставки "Live Life"

В рамках организованного вице-президентом Фонда Гейдара Алиева, учредителем и руководителем Общественного объединения IDEA международного выставочного проекта "Live Life", 30 отличившихся студентов Азербайджанской государственной академии художеств 2-6 июля пройдут в Центре Гейдара Алиева летнюю стажировку.

Как сообщили Report в центре, тема летней стажировки совпадает с идеей выставки "Live Life" и направлена на привлечение внимания общественности к проблемам окружающий среды, охране природы и роли искусства в данной области.

Творческий проект осуществляется по инициативе Общественного объединения IDEA, при поддержке Центра Гейдара Алиева и Азербайджанской государственной академии художеств.

Студентам-участникам летней стажировки вручат необходимые для творчества базовые комплекты.

Каждый из участников получит поощрительный приз в размере 150 манатов. В конце проекта выберут трех победителей. Обладатель I места получит денежную премию в размере 500 манатов, II и III мест - 300 и 200 манатов соответственно. Всем участникам вручат памятные дипломы.

Отметим, что после демонстрации выставки "Live Life" в Лондоне, Париже, Берлине, Москве и Тбилиси ее организовали в Баку. В экспозиции представлено более 200 работ.