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Студентам-участникам Отечественной войны могут быть выданы образовательные кредиты

Студентам-участникам Отечественной войны могут быть выданы образовательные кредиты "Правительству направлено предложение с тем, чтобы участвовавшие в 44-дневной Отечественной войне студенты могли воспользоваться социальными кредитами".
Наука и образование
9 сентября 2022 г. 12:21
Студентам-участникам Отечественной войны могут быть выданы образовательные кредиты

"Правительству направлено предложение с тем, чтобы участвовавшие в 44-дневной Отечественной войне студенты могли воспользоваться социальными кредитами".

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Фонда образовательных студенческих кредитов Араз Пашаев сказал на семинаре на тему "Диалог медиа и образования".

Он отметил, что также предложено отнести к этой категории детей из семей, получающих пособие по потере кормильца.

Исполнительный директор фонда добавил, что за осенний семестр ожидается обращение за образовательными кредитами около 5000 студентов.

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsində iştirak etmiş tələbələrə təhsil krediti verilə bilər

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