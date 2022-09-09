Студентам-участникам Отечественной войны могут быть выданы образовательные кредиты

"Правительству направлено предложение с тем, чтобы участвовавшие в 44-дневной Отечественной войне студенты могли воспользоваться социальными кредитами".

"Правительству направлено предложение с тем, чтобы участвовавшие в 44-дневной Отечественной войне студенты могли воспользоваться социальными кредитами".

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Фонда образовательных студенческих кредитов Араз Пашаев сказал на семинаре на тему "Диалог медиа и образования".

Он отметил, что также предложено отнести к этой категории детей из семей, получающих пособие по потере кормильца.

Исполнительный директор фонда добавил, что за осенний семестр ожидается обращение за образовательными кредитами около 5000 студентов.