Студентам из малообеспеченных семей выдадут беспроцентный кредит

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Студенческий кредитный фонд "Маарифчи" предоставил на четвертой сессии объявлений студентам из малообеспеченных семей беспроцентные образовательные кредиты для оплаты за обучение.

Как сообщили Report в фонде, желающие получить кредит должны обратиться в фонд до 13 октября.

Представленные на указанной сессии объявлений образовательные кредиты предусмотрены для оплаты задолженности за обучение студентами из малообеспеченных семей по 2017/2018 учебному году.

Условия приобретения кредита и критерии отбора студентов и на этой сессии объявлений остались неизменными. Превосходство данной инициативы заключается в том, что беспроцентный кредит также относится к прежним контрактам образовательных кредитов.