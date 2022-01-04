Студентам из семей шехидов и ветеранам войны выплачено 82 тыс. манатов

Стало известно число поступивших в вузы в прошлом году членов семей шехидов и ветеранов, которым Фонд "YAŞAT" перечислил единовременные выплаты.

Стало известно число поступивших в вузы в прошлом году членов семей шехидов и ветеранов, которым Фонд "YAŞAT" перечислил единовременные выплаты.

Как сообщает Report, в целом на эти цели было потрачено 82 тыс. манатов.

Каждому из 41 человека было перечислено по 2 000 манатов.

Отметим, что для членов семей шехидов, принятых в высшие учебные заведения в 2021-2022 учебном году, и военнослужащих, инвалидность которых обусловлена защитой территориальной целостности Азербайджана, Фондом “YAŞAT” учреждена единовременная денежная премия в размере 2 000 манатов.