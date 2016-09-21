Студентам БВШН в День нефтяников вручены ноутбуки

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) было проведено мероприятие по случаю отмечаемого 20 сентября "Дня нефтяников".

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, открывая мероприятие со вступительной речью, ректор БВШН Эльмар Гасымов поздравил азербайджанских нефтяников, профессорско-преподавательский состав и студентов БВШН с "Днем нефтяников".

Отмечая успешную нефтяную стратегию правительства Азербайджана, Эльмар Гасымов подчеркнул, что подписание "Контракта века" стало значимым событием в истории нефтяной индустрии нашей страны. Было подчеркнуто и особое место отведенное нефтяной стратегии, лежащей в основе начатой Национальным Лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым и успешно продолжаемой президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым политики.

Говоря о том, что профессия нефтяника является традиционной в Азербайджане, Эльмар Гасымов рассказал о роли БВШН, созданной указом президента Азербайджана Ильхама Алиева, в подготовке профессиональных, высококвалифицированных кадров, владеющих английским языком. Он отметил, что БВШН служит примером "превращения нефтяного капитала в человеческий".

Приветствуя поступивших в этом году в БВШН студентов и их родителей, ректор БВШН еще раз поздравил их с поступлением в БВШН. Ректор рассказал историю создания БВШН, перспективы развития высшей школы, международные связи, а именно связи с зарубежными университетами. Ректор особо отметил, то что БВШН используются учебные программы Британского университета Хериот Ватт. Эльмар Гасымов выразил уверенность в том, что выпускники БВШН в будущем будут достойно продолжать почетное дело нефтяников.

В заключении, новым студентам БВШН были переданы ноутбуки.