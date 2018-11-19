Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Аслан Аширов, набравший на приемных экзаменах 700 баллов, дал интервью отделу по связям с общественностью Высшей школы.

Report представляет это интервью:

– Расскажите вкратце о себе.

– Мне 17 лет. Я родом из Грузии, но являюсь гражданином Азербайджана. Закончил среднюю школу №169 в Баку.

– Кто помог вам добиться такого замечательного результата на вступительных экзаменах?

– За свой успех я благодарю своих родителей, братьев, школьных учителей и друзей. Они много сделали для того, чтобы я добился такого успеха, и без них он был бы невозможен.

– Почему вы выбрали первую группу специальностей?

– Специальность, которую я выбрал, входит в эту группу. Но и гуманитарные науки мне тоже очень нравятся.

– Почему из всех вузов страны вы выбрали БВШН?

– Я выбрал этот вуз, потому что считаю, что лучшее образование в Азербайджане по своей специальности я могу получить только здесь. Выпускников БВШН принимают на работу лучшие компании. Думаю, это благодаря качественному образованию, которое дает Высшая школа.

– Что вам нравится делать в свободное время?

– В свободное время я встречаюсь с друзьями, а еще я люблю заниматься программированием и играть в видеоигры.

– Какую специальность вы выбрали в БВШН и что вас в ней привлекло?

– Я выбрал профессию специалиста по информационной безопасности. Это новая специальность, и я решил поступить именно сюда сразу, как только услышал о ней. Уверен, что в этой сфере будет создаваться много рабочих мест. И, честно говоря, мне нравится, что я буду защищать и обеспечивать безопасность информационных технологий.

– Эта специальность – ваш собственный выбор? Или вы прислушались к советам родителей и знакомых?

– Это только мой выбор. Я бы вообще никому не советовал выбирать профессию по совету родителей. Этой профессией будешь заниматься ты, а не они.

– Аслан, есть что-то, что отличает вас от других?

– Мне кажется, каждый человек в чем-то особенный. Я, например, больше прислушиваюсь к себе и больше считаюсь со своим мнением, чем с мнением других.

– У какой профессии, по-вашему, самое перспективное будущее?

– По-моему, самые перспективные сегодня – это профессии, связанные с информационными технологиями, компьютерной инженерией и финансами.

– Что вы намерены делать после окончания БВШН?

– Я планирую создать свою компанию и обеспечивать безопасность местных сайтов и сетей.

– Что, по-вашему, нужно, чтобы достичь успеха? От чего он зависит: от самого человека или от удачи?

– Для успеха нужны цель, уверенность и друзья. Думаю, он на 99 процентов зависит от человека, а на 1 процент – от удачи.

– Что для вас значит дружба? Как вы выбираете друзей?

– Я друзей выбираю не за их знания или широкий кругозор. Я схожусь с теми, кто близок мне по характеру и мыслям.

– Какой совет вы бы дали будущим абитуриентам?

– Мой совет таков: никогда не падайте духом, настраивайте себя на успех и – не забывайте отдыхать.