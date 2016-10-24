Студент БВШН во второй раз получил награду университета Великобритании

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Студент пятого курса Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) Рафаэль Самедов, обучающийся по специальности "Химическая инженерия", стал обладателем награды Университета Хериота-Уатта (Великобритания), присужденной за успехи в учебе за 2015-2016 академический год.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, за отличные оценки и высокую успеваемость он награжден сертификатом университета и премией в 100 фунтов стерлингов. Поздравив Рафаэля Самедова с достижением, ректор Эльмар Гасымов пожелал ему новых успехов в учебе и отметил, что имя Высшей школы всегда должно быть на высоте.

Пятикурсник Рафаэль Самедов, который готовится стать инженером-химиком, уже сейчас помогает профессорам в проведении лабораторных занятий. Он является единственным студентом БВШН, который уже во второй раз удостоен награды как лучший студент на курсе Университета Хериота-Уатта по специальности "Инженер-химик". Рафаэль Самедов – частый участник и докладчик на студенческих и научных конференциях, а его научные исследования посвящены области возобновляемых источников энергии.