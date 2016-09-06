Студент БВШН стал победителем состязания ВР

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Студент Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльшан Микайилов, обучающийся на третьем курсе по специализации инженерия по автоматизации процессов, стал победителем состязания по презентациям проектов "Techno Fest 2016", организованного компанией ВР 18 августа в период летний практики. Об этом сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН.

Э.Микайилов был избран из 29 участников состязания. Успешно представив свой проект по программному обеспечению на тему "Bridge Racking Crane Grip Guide Interlock", Эльшан Микайилов стал победителем соревнования.

Этим летом в ВР прошли практику 17 студентов БВШН.

Э.Микайилов родился в 1996 году в Гойчайском районе. В 2002 он начал обучаться в средней школе в деревне Гызылагадж Гойчайского района. Еще учась в средней школе, он был дважды награжден как ученик года. После окончания средней школы в 2013 году, набрав 682 балла на вступительных экзаменах, Эльшан поступил в БВШН на факультет инженерии по автоматизации процессов. Он также получил право на получение Президентской стипендии.

Эльшан всегда активно принимал участие в интеллектуальных состязаниях, семинарах и тренингах, которые проводились в Высшей школе. В составе команды "Moon Walkers" он занял второе место на первом соревновании по робототехнике, организованном в БВШН в 2016 году.

Следует отметить, что в прошлом году обучающаяся по специальности нефтегазовая инженерия студентка четвертого курса БВШН Фидан Салимзаде во время практики в ВР 2-10 сентября приняла участие в состязании "Techno Fest 2015" и заняла первое место. Ежегодно проводимое ВР состязание "Texno Fest" носит глобальный характер и проводится в поддержку инновационных идей в технической сфере. ВР ежегодно организует состязание "Texno Fest" для всех, включая студентов, желающих работать и пройти практику в ВР.

Каждый год молодые инженеры получают возможность выступать со своими презентациями, таким образом делясь своим опытом и результатами работы.