Студент БВШН стал победителем конкурса “Famelab”

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Состоялся финальный этап конкурса Famelab – Лаборатория славы, являющегося совместным проектом «BritishCouncil» и Университета «Кавказ». Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, цель конкурса, созданного Челтенгамским научным фестивалем Великобритании, заключается в стимулировании молодежи, проявляющей большой интерес к науке и технологиям.

Финал конкурса, на котором приняли участие всего лишь 10 избранных участников, занятых в разных сферах деятельности в возрасте от 18 до 35 лет, вызвал бурю волнения и интереса.

В итоге, презентации студента Бакинской Высшей Школы Нефти Мирлана Керимова на тему «Механические волны и резонанс», студентов Университета АДА Самира Мамедова на тему «Криптография» и КёнуляГурбанлы на тему «Глобальная спутниковая система», студентов Университета «Кавказ» Минаханым Бабаевой на тему «История вселенной», ВасифаДжавадлына тему «Резервная автоматическая система», Нурана Гасанова на тему «Разложение света на цвета», Лейлы Ибрагимлина тему «Разумная вода», студентки Бакинского Государственного Университета НазринНаджафзаде на тему «Стрессы», студентки Азербайджанского Медицинского Университета АрзуРасулзаде на тему «Оптические иллюзии» были встречены с большим интересом и бурными аплодисментами.

По итогам голосования жюри определились победители конкурса:

Победителем первого места и обладателем звания «Завоевавший наибольшее число положительных отзывов» стал студент Бакинской Высшей Школы Нефти Мирлан Керимов, обладателем второго места стал студент Университета АДА Самир Мамедов, а третьего места – студентка Азербайджанского Медицинского Университета АрзуРасулзаде.

Отметим, что победитель финального этапа конкурса представит свою страну на Челтенгамском научном фестивале, который пройдет в июне 2016 года в Великобритании.

В конце конкурса ректор Университета «Кавказ» профессор Ахмет Санич и директор BritishCouncil по Азербайджану Элизабет Вайт вручили подарки и наградили участников и победителей конкурса.