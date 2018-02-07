Студент БВШН реализует проект на грант Фонда молодежи

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Студент пятого курса Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) Эльвин Исмайлов, обучающийся по специальности «Инженер по автоматизации процессов» и ставший одним из победителей Десятого конкурса грантов Фонда молодежи при Президенте Азербайджанской Республики, реализовал проект «Молодые инженеры 3D печати». Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, при организационной поддержке БВШН в вузе прошло мероприятие, посвященное успешному завершению проекта.

На нем присутствовали основатель Азербайджанской Академии по робототехнике Рахман Расулзаде, студенты Высшей школы и ряда других национальных вузов, принимавшие участие в его реализации. Выступая на встрече, Рахман Расулзаде дал высокую оценку работе БВШН и знаниям и навыкам обучающейся здесь талантливой молодежи и поделился своими мыслями и впечатлениями о проекте.

В рамках проекта, с 23 декабря прошлого года было проведено пять тренингов, на которых их участники, в частности, знакомились с основами объемной печати, принципами работы 3D-принтеров, трехмерным моделированием, а также дизайнерскими разработками, создаваемыми при помощи компьютера. Во время практических занятий они получили возможность работать на 3D-принтерах, что позволило им закрепить полученные теоретические знания. По завершении проекта студентам, успешно освоившим учебный курс, были вручены сертификаты и памятные подарки.

Отбор участников проекта проводится на основе интервью, а наиболее сильные студенты вошли в состав команды из Азербайджана «Qarabağ RC», выступившей на Всемирной олимпиаде по робототехнике, которая проходила 10-12 ноября прошлого года в Коста-Рике. Национальная команда впервые принимала участие в таком международном конкурсе.