Студент БВШН принял участие в мероприятии организации "oikos" в Швейцарии

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Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Студент четвертого курса Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Орхан Ализаде, обучающийся по специальности "Инженер-химик", принял участие в мероприятии, организованном международной студенческой организацией по устойчивому развитию "oikos" в Швейцарии.

Как сообщили Report в БВШН, оно было посвящено 30-летию со дня создания организации и проходило в течение четырех дней в швейцарском городе Санкт-Галлен. В юбилейном мероприятии, кроме представителей студенческой организации "oikos Baku", приняли участие около 100 членов "oikos" из 42 городов мира. Орхан, который является специалистом по проектам отдела кадров, а также разработчиком программ в "oikos Baku", побывал в Швейцарии в составе азербайджанской делегации во главе с президентом "oikos Baku" Нурланом Джахангирли.

Как рассказал Орхан Ализаде, больше всего ему запомнились "oikos FutureLab" и Конференция oikos, которые были организованы в дни празднования юбилея организации. FutureLab – учебная платформа и конференция – проводится каждый год для обсуждения актуальных тем, вопросов и задач по внедрению стратегии устойчивости в экономику и обучению менеджменту. На конференции oikos, которая является одним из старейших проектов организации, выступили высокопоставленные докладчики, рассказывавшие о своем опыте в области устойчивых инвестиций.

Отметим, что "oikos" объединяет студенческие организации по внедрению концепции устойчивого развития из более чем 20 стран мира, в которых работают профессиональные команды студентов и молодежи, насчитывающие свыше 50 тыс. человек.