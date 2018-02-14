Студент БВШН примет участие в запуске спутника "Azerspace-2"

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Студент Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) Фардин Ватани примет участие в запуске и выводе на космическую орбиту спутника "Azerspace-2", став свидетелем важного события в современной истории Азербайджана.

Как сообщили Report в БВШН, запуск "Azerspace-2", который станет уже третьим телекоммуникационным спутником Азербайджана, будет осуществлен в апреле этого года с космодрома Куру в Гвианскомкосмическом центре, расположенном в департаменте Французская Гвиана.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов направил благодарственное письмо руководству Открытого Акционерного Общества (ОАО) "Азеркосмос" за приглашение и возможность принять участие в этом знаменательном событии, предоставленную студенту Высшей школы, а также пожелал достижения новых больших успехов. Фардин Ватани, чье присутствие при запуске спутника "Azerspace-2" состоится в рамках сотрудничества вуза и ОАО "Азеркосмос", учится на третьем курсе БВШН по специальности "Инженер-нефтяник". На вступительных экзаменах он набрал 690 баллов и является Президентским стипендиатом.

Отметим, что с запуском на космическую орбиту в 2013 году первого спутника Азербайджан стал полноправным членом международного космического клуба и начал успешно развивать космическую отрасль страны.