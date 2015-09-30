Студент БВШН получил стипендию "SOCAR-AQŞ"

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Студент 4-го курса Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Элтун Садыхов, обучающийся по специальности "Инженер по нефти и газу", удостоился стипендии "SOCAR-AQŞ", отличившись из пятерых студентов, которые показали самые лучшие результаты на последних двух семестрах. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, успешно пройдя интервью, проведенное представителями "SOCAR-AQŞ", Эльтун Садыхов удостоился стипендии этой компании. Стипендия будет выдаваться ему в течение одного учебного года.

Делясь своими впечатлениями по этому поводу, Э.Садыхов отметил, что вознаграждение стипендией такой компании Азербайджана, как "SOCAR-AQŞ", соответствующей мировым стандартам считает для себя большим успехом. "Поскольку, когда я скажу, что меня вознаградили стипендией "SOCAR-AQŞ", это уже даст определенное представление обо мне. С другой стороны, эта стипендия будет для меня хорошей мотивацией, чтобы еще лучше учиться последующие два года",- сказал он.

Отметим, что Эльтун Садыхов в 2012-м году, набрав 676 баллов, поступил на специальность "Инженер по нефти и газу" Бакинской Высшей Школы Нефти и был удостоен президентской стипендии. В марте 2013 года занял третье место в Первой студенческой научной конференции, проведенной в БВШН. Эльтун Садыхов принимал участие в тренингах Управления тренинга, обучения и сертификации SOCAR по вопросам оборудования в нефтегазовой промышленности, безопасности на море, а также прошел летнюю производственную практику в Нефтегазодобывающих Управлениях «Нефтяные камни» и «28 Мая» производственного объединения "Азнефть" SOCAR.