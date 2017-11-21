Студент БВШН: Именно в этом вузе для студентов созданы все возможности

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Report предлагает интервью президентского стипендиата, студента Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмира Ахмедова, окончившего школу с отличием и набравшего при поступлении 700 баллов.

– Эльмир, давай познакомимся. Расскажи кем является Эльмир Ахмедов, набравший 700 баллов на вступительных экзаменах?

– Я родился в 2000 году в России. В 2006 году пошел в первый класс средней школы №35 г. Губы. В этом году окончил Лицей имени академика Зарифы Алиевой в Баку и получил аттестат с отличием. В школьные годы я активно участвовал в различных олимпиадах и конкурсах. Вступительные экзамены в этом году я сдавал по первой группе специальностей.

– Каким своим успехом ты гордишься больше всего?

– Самый мой большой успех на сегодня – это то, что 7 мая этого года я на вступительных экзаменах сумел набрать 700 баллов и затем распоряжением президента Ильхама Алиева был удостоен звания президентского стипендиата. Тот день для меня вписан в календарь золотыми буквами.

– В этом году многие абитуриенты, набравшие 700 баллов, выбрали для учебы БВШН. А ты почему решил учиться в Высшей школе?

– Скажу честно, у меня была возможность поехать учиться в Турцию, Польшу или Китай, но я решил, что если я хочу получить качественное высшее образование, практические навыки и опыт и начать успешную карьеру в родной стране, то самым правильным выбором будет Бакинская высшая школа нефти. Именно в этом вузе для студентов созданы все возможности.

– Где ты видишь себя после окончания БВШН?

– Как вы знаете, в нашей стране успешно развивается как нефтяной, так и ненефтяной сектор. Это дает шанс нам, молодым, найти свое место в той или иной области, продемонстрировать свои знания и способности. Я верю, что в будущем стану грамотным инженером и буду работать по специальности в ведущей нефтяной компании в Азербайджане, чтобы быть полезным своей стране.

– Что для тебя является самой сильной мотивацией?

– Мотивация для меня – это поставленные перед собой цели и их достижение.

– Что бы ты посоветовал тем, кто только собирается поступать в вуз?

– Знаете, выбор профессии является одним из самых ответственных моментов в жизни. Поэтому всем абитуриентам, стоящим перед таким выбором, я бы посоветовал определить, какой вуз даст все, что им нужно в будущей профессии. Например, когда я решил стать инженером, то выбрал Бакинскую высшую школу нефти.