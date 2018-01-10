Студент Бакинской Высшей Школы Нефти реализовал проект при поддержке Фонда Молодежи

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Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) успешно реализован проект «Производство промышленной продукции из биомассы» студента пятого курса, председателя студенческой профсоюзной организации вуза Заура Мамедзаде, обучающегося по специальности «Инженер-химик» и ставшего одним из победителей Х конкурса грантов Фонда молодежи при Президенте Азербайджанской Республики. Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН.

Главной целью проекта, осуществленного при финансовой поддержке Фонда и организационной поддержке БВШН, стало привлечение внимания студенческой молодежи к ненефтяному сектору и повышение ее информированности о биомассе как об одном из надежных, возобновляемых и экологически чистых источников энергии.

В нем приняли участие более 60 студентов из почти десяти университетов страны, в основном будущие инженеры и экологи. В течение четырех дней для них были проведены учебные курсы и практические занятия, основными темами которых стали различные типы биомассы, важность ее применения в экономике и энергетике, а также вред, наносимый современным производством окружающей среде. Тренинги для студентов провели опытные эксперты – инженер отдела технического производства SOCAR Парвана Бабаева и специалист по охране окружающей среды и вопросам социальной защиты Фонда социального развития вынужденных переселенцев при Кабинете министров Азербайджанской Республики Конюль Мирисламлы.

Во время практических занятий участники тренинга, разделенные на восемь команд, рассматривали конкретные производственные ситуации и решали актуальные экологические проблемы, применяя знания и навыки, полученные во время обучения. По итогам тренинга самые активные студенты и команды, чьи решения практических задач были признаны лучшими, награждены книгами и сертификатами за успешное участие в проекте и демонстрацию знаний в области производства промышленной продукции из биомассы.