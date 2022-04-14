Студент БВШН поступил в докторантуры четырех университетов США

Студент пятого курса кафедры "Химическая инженерия" Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Рашад Ахмедов был принят в докторантуры четырех университетов США с предоставлением полной стипендии. Как сообщили Report в БВШН, Рашад Ахмедов получил полож

Студент пятого курса кафедры "Химическая инженерия" Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Рашад Ахмедов был принят в докторантуры четырех университетов США с предоставлением полной стипендии.



Как сообщили Report в БВШН, Рашад Ахмедов получил положительные ответы от всех вузов, в которые он подал заявку - Тулейнский университет, Технологический институт Стивенса, Университет Рочестера и Университет Коннектикута. Университеты приняли заявку от Рашада Ахмедова на обучение по программе докторантуры в области химической инженерии с предоставлением полной стипендии.

Студент БВШН выбрал для учебы Университет Рочестера, который занимает 34-е место в рейтинге университетов США. Стипендия, которую он получит от этого вуза составляет 90 000 долларов.



Рашад Ахмедов поступил в Бакинскую высшую школу нефти в 2017 году с 677 баллами.