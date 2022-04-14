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Студент БВШН поступил в докторантуры четырех университетов США

Студент БВШН поступил в докторантуры четырех университетов США Студент пятого курса кафедры "Химическая инженерия" Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Рашад Ахмедов был принят в докторантуры четырех университетов США с предоставлением полной стипендии. Как сообщили Report в БВШН, Рашад Ахмедов получил полож
Наука и образование
14 апреля 2022 г. 10:27
Студент БВШН поступил в докторантуры четырех университетов США

Студент пятого курса кафедры "Химическая инженерия" Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Рашад Ахмедов был принят в докторантуры четырех университетов США с предоставлением полной стипендии.

Как сообщили Report в БВШН, Рашад Ахмедов получил положительные ответы от всех вузов, в которые он подал заявку - Тулейнский университет, Технологический институт Стивенса, Университет Рочестера и Университет Коннектикута. Университеты приняли заявку от Рашада Ахмедова на обучение по программе докторантуры в области химической инженерии с предоставлением полной стипендии.

Студент БВШН выбрал для учебы Университет Рочестера, который занимает 34-е место в рейтинге университетов США. Стипендия, которую он получит от этого вуза составляет 90 000 долларов.

Рашад Ахмедов поступил в Бакинскую высшую школу нефти в 2017 году с 677 баллами.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani student wins $90,000 scholarship from US university
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlı tələbə ABŞ universitetindən 90 min dollar təqaüd qazanıb

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