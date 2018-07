Студент 3-го курса БВШН стал победителем республиканского конкурса

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Студент третьего курса Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) Орхан Алиханов, обучающийся по специальности "Нефтегазовая инженерия", занял первое место и стал победителем республиканского конкурса Kaspersky Student's Challenge, проводимого министерством образования Азербайджана совместно с международной компанией "Лаборатория Касперского".

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН, Орхан начал интересоваться программированием в 11 классе средней школы, и за короткое время научился разрабатывать многие компьютерные приложения. В ноябре 2015 года, уже являясь студентом БВШН, он принял участие в субрегиональном туре международной студенческой олимпиады по программированию (ACM-ICPC). Получив диплом третьей степени, Орхан завоевал право участвовать в региональном туре олимпиады, прошедшей в декабре того же года в Грузии. В состав азербайджанской команды, помимо Орхана, вошли еще два студента БВШН – Амираслан Бахшилы и Емин Гусейнли.

В июле 2015 года команда Высшей школы в составе Орхана Алиханова и Амираслана Бахшилы приняла участие в категории "Игры" республиканского конкурса, проведенного в Азербайджане компанией "Microsoft", и завоевала второе место в конкурсе за разработанную ими игру World is Out There.

Летом 2016 года Орхан проходил производственную практику в компании "ATL Info Tech" в качестве администратора Интернет-сайта компании. В настоящее время он работает на полставки в компании "Neuron Technologies" на должности администратора операционной системы "Андроид".