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Старые шпионские снимки помогли ученым найти место древней битвы арабских мусульман

Старые шпионские снимки помогли ученым найти место древней битвы арабских мусульман Международная группа археологов из Великобритании и Ирака обнаружила место битвы при Аль-Кадисии, которая произошла в 637 году нашей эры, став решающей победой арабских мусульман в распространении ислама за пределы Аравии. До сих пор точные координаты ист
Наука и образование
13 ноября 2024 г. 04:51
Старые шпионские снимки помогли ученым найти место древней битвы арабских мусульман

Международная группа археологов из Великобритании и Ирака обнаружила место битвы при Аль-Кадисии, которая произошла в 637 году нашей эры, став решающей победой арабских мусульман в распространении ислама за пределы Аравии. До сих пор точные координаты исторического сражения были неизвестны.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Antiquity.

В новой работе ученые использовали рассекреченные снимки, сделанные американскими спутниками-шпионами в 1970-х годах.

Команда сопоставила данные космической разведки с современными изображениями и историческими текстами, чтобы точно определить место битвы при Аль-Кадисии.

Согласно анализу, событие произошло в 30 километрах от города Эль-Куфа в Ираке.

В ходе полевого исследования археологи нашли двойную стену длиной более девяти километров. Она соединяла укрепления на краю пустыни и крупное поселение на краю южной месопотамской поймы.

Открытие очень точно соответствовало историческим свидетельствам, относившимся к битве при Аль-Кадисии.

«Это дает географическое местоположение и контекст битвы, которая служит одной из основополагающих вех в истории расширения ислама на территорию современного Ирака, Ирана и за их пределы», — отметили руководитель исследования, доктор Уильям Дэдмен из Даремского университета в Великобритании.

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