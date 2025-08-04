Стартует процесс электронного перевода школьников на следующий учебный год

С 5 августа начинается процесс перевода школьников на 2025–2026 учебный год, который будет осуществляться через электронную систему
Как сообщили Report в Министерстве образования, перевод учащихся 2–9 и 11-х классов начнется 5 августа с 15:00, для 10-х классов - с 12 августа в 11:00.
Перевод в учебные заведения, в которых предусмотрены вступительные экзамены, будет проводиться 16–17 августа. Родители, желающие, чтобы их дети участвовали в этих экзаменах, могут зарегистрироваться на платформе с 5 августа (15:00) по 13 августа (18:00).
Процесс завершится 20 августа в 18:00.