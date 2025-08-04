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Стартует процесс электронного перевода школьников на следующий учебный год

Стартует процесс электронного перевода школьников на следующий учебный год С 5 августа начинается процесс перевода учащихся на 2025–2026 учебный год. Перевод будет осуществляться через электронную систему sy.edu.az.
Наука и образование
4 августа 2025 г. 20:59
Стартует процесс электронного перевода школьников на следующий учебный год

С 5 августа начинается процесс перевода школьников на 2025–2026 учебный год, который будет осуществляться через электронную систему sy.edu.az.

Как сообщили Report в Министерстве образования, перевод учащихся 2–9 и 11-х классов начнется 5 августа с 15:00, для 10-х классов - с 12 августа в 11:00.

Перевод в учебные заведения, в которых предусмотрены вступительные экзамены, будет проводиться 16–17 августа. Родители, желающие, чтобы их дети участвовали в этих экзаменах, могут зарегистрироваться на платформе с 5 августа (15:00) по 13 августа (18:00).

Процесс завершится 20 августа в 18:00.

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Версия на азербайджанском языке Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesinə başlanılır

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