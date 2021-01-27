Стартует подача заявок на программу Европейской школы Восточного партнерства

Открыт новый конкурс на программу обучения в Европейской школе Восточного партнерства для школьников в возрасте 16-17 лет

Открыт новый конкурс на программу обучения в Европейской школе Восточного партнерства для школьников в возрасте 16-17 лет, которые хотят расширить свои знания про Европу и Европейский Союз, передает Report.

Отмечается, что они должны быть гражданами Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украины. Обучение начнется 1 сентября 2021 года. Заявки принимаются до 26 февраля.

Всем отобранным кандидатам Европейский Союз предоставляет полные стипендии, покрывающие плату за обучение, размещение и питание на территории школы, поездку из Тбилиси домой, все необходимые учебные материалы и ресурсы, а также полную медицинскую страховку.

Выпускники Европейской школы Восточного партнерства в Тбилиси получат диплом международного бакалавра (IB), который признается в более чем 2 000 университетах и колледжах в 75 странах мира.

Европейский Союз поддержит 40 лучших учеников из стран Восточного партнерства в получении диплома Международного бакалавриата с фокусом на европейских исследованиях. Программу Европейской школы Восточного партнерства преподают на базе «Новой школы» в Тбилиси (Грузия). Она охватывает двухлетний довузовский курс обучения, который начнется в 2021-2022 учебном году.

Европейская школа Восточного партнерства была создана совместно Европейским Союзом и странами-партнерами с целью расширения образовательных возможностей и международных обменов для молодежи из стран Восточного партнерства. В настоящее время по программе обучаются 65 студентов, и в сентябре 2020 года к ней присоединилась новая группа из почти 40 студентов. 23 июня 2020 года школа с гордостью отметила выпуск своей первой группы из 30 студентов. Все студенты, в том числе 20 девушек, получили диплом IB и сейчас получают высшее образование в университетах Европы, США, а также своих стран.