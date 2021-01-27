О нас
Report Georgia
Аудио новости

Стартует подача заявок на программу Европейской школы Восточного партнерства

Стартует подача заявок на программу Европейской школы Восточного партнерства Открыт новый конкурс на программу обучения в Европейской школе Восточного партнерства для школьников в возрасте 16-17 лет
Наука и образование
27 января 2021 г. 15:19
Стартует подача заявок на программу Европейской школы Восточного партнерства

Открыт новый конкурс на программу обучения в Европейской школе Восточного партнерства для школьников в возрасте 16-17 лет, которые хотят расширить свои знания про Европу и Европейский Союз, передает Report.

Отмечается, что они должны быть гражданами Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украины. Обучение начнется 1 сентября 2021 года. Заявки принимаются до 26 февраля.

Всем отобранным кандидатам Европейский Союз предоставляет полные стипендии, покрывающие плату за обучение, размещение и питание на территории школы, поездку из Тбилиси домой, все необходимые учебные материалы и ресурсы, а также полную медицинскую страховку.

Выпускники Европейской школы Восточного партнерства в Тбилиси получат диплом международного бакалавра (IB), который признается в более чем 2 000 университетах и колледжах в 75 странах мира.

Европейский Союз поддержит 40 лучших учеников из стран Восточного партнерства в получении диплома Международного бакалавриата с фокусом на европейских исследованиях. Программу Европейской школы Восточного партнерства преподают на базе «Новой школы» в Тбилиси (Грузия). Она охватывает двухлетний довузовский курс обучения, который начнется в 2021-2022 учебном году.

Европейская школа Восточного партнерства была создана совместно Европейским Союзом и странами-партнерами с целью расширения образовательных возможностей и международных обменов для молодежи из стран Восточного партнерства. В настоящее время по программе обучаются 65 студентов, и в сентябре 2020 года к ней присоединилась новая группа из почти 40 студентов. 23 июня 2020 года школа с гордостью отметила выпуск своей первой группы из 30 студентов. Все студенты, в том числе 20 девушек, получили диплом IB и сейчас получают высшее образование в университетах Европы, США, а также своих стран.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

Ведется подготовка к открытию школ 1 февраля
Ведется подготовка к открытию школ 1 февраля
21 января 2021 г. 15:07
Грузия выиграла дело против России в Страсбургском суде
Грузия выиграла дело против России в Страсбургском суде
21 января 2021 г. 15:23
Бакинское метро откроется одновременно с вузами
Бакинское метро откроется одновременно с вузами
21 января 2021 г. 18:02
Азербайджан будет производить новые беспилотники
Азербайджан будет производить новые беспилотники
21 января 2021 г. 13:25
Пашинян признал Шушу азербайджанским городом
Пашинян признал Шушу азербайджанским городом
21 января 2021 г. 16:22
Азербайджанская армия на первом месте по военной силе на Южном Кавказе
Азербайджанская армия на первом месте по военной силе на Южном Кавказе
20 января 2021 г. 21:54
Президент Азербайджана: Сегодняшний документ я бы назвал историческим
Президент Азербайджана: Сегодняшний документ я бы назвал историческим
21 января 2021 г. 14:31
В Армении сообщили о росте своих потерь в войне
В Армении сообщили о росте своих потерь в войне
20 января 2021 г. 19:21
Азербайджан и Туркменистан подписали меморандум о совместной разработке месторождения Достлуг
ФотоАзербайджан и Туркменистан подписали меморандум о совместной разработке месторождения "Достлуг"
21 января 2021 г. 14:25
В Молдове почтили память жертв 20 января
ФотоВ Молдове почтили память жертв 20 января
20 января 2021 г. 19:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi