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Cтартует процесс перемещения учащихся

Cтартует процесс перемещения учащихся С 4 августа стартует процесс перемещения учащихся на 2022-2023 учебный год.
Наука и образование
2 августа 2022 г. 15:05
Cтартует процесс перемещения учащихся

С 4 августа стартует процесс перемещения учащихся на 2022-2023 учебный год.

Как сообщили Report в министерстве науки и образования, процесс пройдет через электронную систему sy.edu.az.

Электронная система активизируется с 11:00 4 августа для II-IX и XI классов, и с 11:00 15 августа для Х классов.

Для родителей процесс размещения запросов в электронной системе общеобразовательных учебных заведений в электронной системе sy.edu.az продлится до 18:00 5 сентября.

Родители должны до 15:00 9 сентября представить документы детей в общеобразовательное учебное заведение, в которое учащийся переходит.

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Версия на азербайджанском языке Şagirdlərin yerdəyişməsinin vaxtı açıqlanıb

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