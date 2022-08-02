Cтартует процесс перемещения учащихся

С 4 августа стартует процесс перемещения учащихся на 2022-2023 учебный год.

С 4 августа стартует процесс перемещения учащихся на 2022-2023 учебный год.

Как сообщили Report в министерстве науки и образования, процесс пройдет через электронную систему sy.edu.az.

Электронная система активизируется с 11:00 4 августа для II-IX и XI классов, и с 11:00 15 августа для Х классов.

Для родителей процесс размещения запросов в электронной системе общеобразовательных учебных заведений в электронной системе sy.edu.az продлится до 18:00 5 сентября.

Родители должны до 15:00 9 сентября представить документы детей в общеобразовательное учебное заведение, в которое учащийся переходит.