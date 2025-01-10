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Стартует очередной этап проекта для проживающих за рубежом азербайджанцев

Стартует очередной этап проекта для проживающих за рубежом азербайджанцев Ассоциация молодых учителей Азербайджана объявила регистрацию на второе полугодие в проект "Родной язык - азербайджанская школа" для азербайджанцев, проживающих за рубежом.
Наука и образование
10 января 2025 г. 13:07
Стартует очередной этап проекта для проживающих за рубежом азербайджанцев

Ассоциация молодых учителей Азербайджана объявила регистрацию на второе полугодие в проект "Родной язык - азербайджанская школа" для азербайджанцев, проживающих за рубежом.

Как сообщает Report, проект обеспечивает возможность дистанционного изучения азербайджанского языка для соотечественников разных возрастных групп, проживающих за рубежом.

Желающие участвовать в проекте могут записаться на бесплатные занятия азербайджанским языком в группах, сформированных по возрасту, уровню владения языком и часовому поясу.

Уроки проходят дважды в неделю на платформе Microsoft Teams под руководством профессиональных преподавателей. Программа включает изучение истории, литературы, географии и культуры Азербайджана.

Регистрация открыта до 17 января, занятия стартуют 25 января.

С момента запуска проекта в прошлом году к нему присоединились более 1000 человек из более чем 30 стран, включая Россию, Иран, Германию, США, Австралию, Великобританию, ОАЭ, Турцию, Швецию и Францию. Проект ориентирован на участников 6-18 лет, однако для взрослых старше 18 лет были созданы дополнительные группы. В настоящее время в группах обучаются свыше 300 человек.


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