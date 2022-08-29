Стартует этап выбора вакансий по срочному контракту по приему на работу учителей

30 августа-1 сентября пройдет этап выбора вакансий по срочному контракту по приему на работу учителей общеобразовательных учреждений, входящих в систему Министерства образования на 2022-2023 учебный год.

30 августа-1 сентября пройдет этап выбора вакансий по срочному контракту по приему на работу учителей общеобразовательных учреждений, входящих в систему Министерства образования на 2022-2023 учебный год.

Об этом Report сообщили в Центре человеческих ресурсов Министерства образования.

С 11:00 30 августа начнется набор учителей по срочному контракту в централизованном порядке с применением программного обеспечения.

В выборе вакансий могут участвовать кандидаты, набравшие 40 и выше баллов на тестовом этапе конкурса.