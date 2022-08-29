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Стартует этап выбора вакансий по срочному контракту по приему на работу учителей

Стартует этап выбора вакансий по срочному контракту по приему на работу учителей 30 августа-1 сентября пройдет этап выбора вакансий по срочному контракту по приему на работу учителей общеобразовательных учреждений, входящих в систему Министерства образования на 2022-2023 учебный год.
Наука и образование
29 августа 2022 г. 20:33
Стартует этап выбора вакансий по срочному контракту по приему на работу учителей

30 августа-1 сентября пройдет этап выбора вакансий по срочному контракту по приему на работу учителей общеобразовательных учреждений, входящих в систему Министерства образования на 2022-2023 учебный год.

Об этом Report сообщили в Центре человеческих ресурсов Министерства образования.

С 11:00 30 августа начнется набор учителей по срочному контракту в централизованном порядке с применением программного обеспечения.

В выборе вакансий могут участвовать кандидаты, набравшие 40 и выше баллов на тестовом этапе конкурса.

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Версия на азербайджанском языке Müəllimlərin müddətli müqavilə ilə vakansiya seçimlərinə start verilir

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