Стартовали экзамены для учащихся, желающих окончить школу экстерном

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Стартовали экзамены для талантливых учеников, желающих окончить школу досрочно.

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, экзамены состоятся 14-15 января в школе-лицее №220.

Вопросы для экзаменов будут подготовлены в соответствии с учебной программой.

Результаты экзаменов будут оценены по пятибальной шкале.

Отметим, что экзамены для учащихся, желающих окончить школу экстерном, проводятся в соответствии с "Правилами о досрочном завершении начального, среднего и полного среднего образования".