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    Стартовали экзамены для учащихся, желающих окончить школу экстерном

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Стартовали экзамены для талантливых учеников, желающих окончить школу досрочно. 

    Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, экзамены состоятся 14-15 января в школе-лицее №220. 

    Вопросы для экзаменов будут подготовлены в соответствии с учебной программой. 

    Результаты экзаменов будут оценены по пятибальной шкале.

    Отметим, что экзамены для учащихся, желающих окончить школу экстерном, проводятся в соответствии с "Правилами о досрочном завершении начального, среднего и полного среднего образования".

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