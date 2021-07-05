Стартовала XV Бакинская летняя энергетическая школа

Сегодня состоялась церемония открытия 15-й Бакинской Летней школы энергетики, организованной Центром Каспийской энергетики и окружающей среды Университета АДА в рамках сотрудничества с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и BP Azerbaija

Сегодня состоялась церемония открытия 15-й Бакинской Летней школы энергетики, организованной Центром Каспийской энергетики и окружающей среды Университета АДА в рамках сотрудничества с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и BP Azerbaijan.

Как сообщили Report из АДА, Бакинская летняя энергетическая школа - это традиционная двухнедельная сертификационная программа, объединяющая ученых, политиков и экспертов со всего мира для изучения и лучшего понимания энергетических и экологических проблем, акцентируя внимание на Каспийский регион.

В связи с пандемией COVID-19 программа будет реализована в онлайн-формате с 5 по 10 июля 2021 года. В текущем году в Бакинскую летнюю энергетическую школу были отобраны 43 участника из 15 стран. В программе принимают участие представители энергетических компаний, политики, сотрудники посольств и международных организаций, ученые, журналисты и аспиранты, занимающиеся вопросами энергетики и окружающей среды.

Программа реализуется на основе сбалансированного подхода к изучению энергетики и окружающей среды.

По итогам программы участникам будут вручены сертификаты, подписанные ректором АДА и президентом SOCAR.