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Стартовала регистрация учителей на проект "Виртуальная школа"

Стартовала регистрация учителей в "Виртуальной школе" Азербайджана

С сегодняшнего дня, 18 апреля, стартовала открытая регистрация учителей на портале "Виртуальная школа" ("Virtual məktəb").

Как сообщили Report в Минобразования Азербайджана, для регистрации учителя должны выбрать на портале отделение  "Регистрация учителей" ("Müəllim qeydiyyatı"), внести FİN-код удостоверения личности, дату рождения, оставить номер телефона для связи, а затем приступить к выбору классов. 

Регистрация учителей на портале "Виртуальная школа" носит добровольный характер.

Регистрация на портале осуществляется только через портал virtual.edu.az. Регистрации через другие источники не имеют никакого отношения к проекту "Виртуальная школа".

У портала "Виртуальная школа" существует также мобильное приложение.

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