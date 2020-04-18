Стартовала регистрация учителей на проект "Виртуальная школа"

С сегодняшнего дня, 18 апреля, стартовала открытая регистрация учителей на портале "Виртуальная школа" ("Virtual məktəb").

Как сообщили Report в Минобразования Азербайджана, для регистрации учителя должны выбрать на портале отделение "Регистрация учителей" ("Müəllim qeydiyyatı"), внести FİN-код удостоверения личности, дату рождения, оставить номер телефона для связи, а затем приступить к выбору классов.

Регистрация учителей на портале "Виртуальная школа" носит добровольный характер.

Регистрация на портале осуществляется только через портал virtual.edu.az. Регистрации через другие источники не имеют никакого отношения к проекту "Виртуальная школа".

У портала "Виртуальная школа" существует также мобильное приложение.