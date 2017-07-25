© Report

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Стартовал процесс выбора специальностей в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе общего среднего 9-летнего образования.

Как сообщили Report в пресс-службе ГЭЦ, процесс выбора специальностей в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе общего среднего 9-классного образования будет осуществляться в период с 25 июля по 6 августа через интернет-страницу. К выбору специальностей допускаются абитуриенты, набравшие 40 баллов на выпускном экзамене (в двух этапах), имеющие не меньше 20 баллов по предметам азербайджанский и русский язык и 10 баллов по математике. Специальности, требующие особого таланта, могут выбрать только абитуриенты, получившие одобрение на экзамене по выявлению таланта, проведенные соответствующей комиссией. Абитуриенты наряду со специальностями, требующими особого таланта, могут выбрать и другие специальности.

Каждый абитуриент может выбрать до 12 кодов специальностей в различных учебных заведения на платной основе и за государственный счет. Последовательность кодов выбирает сам абитуриент. Во время конкурса размещение абитуриента производится с учетом последовательности специальностей в рамках приемного плана, абитуриент попадает на первую из специальностей, на которую проходит.

Информация о специальностях, на которые ведется прием в средние специальные учебные заведения на 2017/2018 учебный год, плановые места и другая необходимая информация по выбору специальностей издана в 3-м номере журнала "Абитуриент". Кроме того, абитуриенты могут ознакомиться со списком специальностей, на которые принимаются абитуриенты в колледжи, перейдя со страницы электронного отбора специальностей.