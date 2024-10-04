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В Баку стартовал V Международный форум "Новые вызовы в образовании"

В Баку стартовал V Международный форум "Новые вызовы в образовании" В Университете ADA проходит V Международный форум "Новые вызовы в образовании".
Наука и образование
4 октября 2024 г. 10:24
В Баку стартовал V Международный форум Новые вызовы в образовании

В Университете ADA проходит V Международный форум "Новые вызовы в образовании".

Как сообщает Report, форум проходит в гибридной форме при партнерстве Министерства науки и образования, Всемирного образовательного форума и Фонда развития образования, при организационной поддержке экспериментально-коммуникационной платформы работников образования T-Network и Университета ADA, медиаподдержке газеты "Azərbaycan müəllimi", "Təhsil TV" и журнала "Azərbaycan məktəbi".

Целью мероприятия является обсуждение новых вызовов в образовании, повышение внимания к экологическому образованию, особенно к идее "зеленого образования".

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