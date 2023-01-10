Стартовал республиканский творческий конкурс "Sən elə bir zirvəsən"

Стартовал республиканский творческий конкурс "Sən elə bir zirvəsən", приуроченный к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, организованный Республиканским домом художественного творчества молодежи при поддержке министерства наук

Стартовал республиканский творческий конкурс "Sən elə bir zirvəsən", приуроченный к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, организованный Республиканским домом художественного творчества молодежи при поддержке министерства науки и образования.

Как сообщает Report, конкурс проводится среди учащихся профессиональных и средних специальных учебных заведений, входящих в систему министерства.

Конкурс пройдет в три этапа по четырем номинациям: поэзия, тесниф и авторские и народные песни, национальные танцы.

Первый этап продлится с 9 января по 28 февраля 2023 года.