Стартовал республиканский творческий конкурс "Sən elə bir zirvəsən", приуроченный к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, организованный Республиканским домом художественного творчества молодежи при поддержке министерства науки и образования.
Как сообщает Report, конкурс проводится среди учащихся профессиональных и средних специальных учебных заведений, входящих в систему министерства.
Конкурс пройдет в три этапа по четырем номинациям: поэзия, тесниф и авторские и народные песни, национальные танцы.
Первый этап продлится с 9 января по 28 февраля 2023 года.