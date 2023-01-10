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Стартовал республиканский творческий конкурс "Sən elə bir zirvəsən"

Стартовал республиканский творческий конкурс "Sən elə bir zirvəsən" Стартовал республиканский творческий конкурс "Sən elə bir zirvəsən", приуроченный к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, организованный Республиканским домом художественного творчества молодежи при поддержке министерства наук
Наука и образование
10 января 2023 г. 16:44
Стартовал республиканский творческий конкурс Sən elə bir zirvəsən

Стартовал республиканский творческий конкурс "Sən elə bir zirvəsən", приуроченный к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, организованный Республиканским домом художественного творчества молодежи при поддержке министерства науки и образования.

Как сообщает Report, конкурс проводится среди учащихся профессиональных и средних специальных учебных заведений, входящих в систему министерства.

Конкурс пройдет в три этапа по четырем номинациям: поэзия, тесниф и авторские и народные песни, национальные танцы.

Первый этап продлится с 9 января по 28 февраля 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке “Sən elə bir zirvəsən” adlı respublika ifa müsabiqəsinə başlanılıb

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