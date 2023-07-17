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Стартовал прием апелляционных обращений в рамках конкурса по трудоустройству учителей

Стартовал прием апелляционных обращений в рамках конкурса по трудоустройству учителей Начался прием апелляционных обращений по результатам тестовых экзаменов по английскому языку, изобразительному искусству, русскому языку, биологии, русскому языку и литературе, технологии, немецкому языку в рамках конкурса по приему на работу учителей.
Наука и образование
17 июля 2023 г. 10:48
Стартовал прием апелляционных обращений в рамках конкурса по трудоустройству учителей

Начался прием апелляционных обращений по результатам тестовых экзаменов по английскому языку, изобразительному искусству, русскому языку, биологии, русскому языку и литературе, технологии, немецкому языку в рамках конкурса по приему на работу учителей.

Об этом Report сообщили в министерстве образования.

Участвовавшие в экзамене кандидаты могут обратиться с апелляцией в течение 48 часов (2 дня) посредством личной страницы. Содержание обращения должно быть подробно указано.

После рассмотрения комиссией обращений соответствующие ответы будут направлены на личные страницы кандидатов.

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Версия на азербайджанском языке Müəllimlərin işə qəbulu üzrə növbəti apellyasiya müraciətlərinə start verilib

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