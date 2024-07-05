Стартовал полуфинальный этап четвертого конкурса "Восхождение"

Начался полуфинальный этап четвертого конкурса "Восхождение" ("Yüksəliş").

Начался полуфинальный этап четвертого конкурса "Восхождение" ("Yüksəliş").

Как сообщает Report, полуфинал проходит в Бакинском Экспо-центре с участием председателя Оргкомитета конкурса, заведующей отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Фарах Алиевой, министра науки и образования Эмина Амруллаева, председателя Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейки Аббасзаде, председателя правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заура Алиева и заместителя министра молодежи и спорта, руководителя Рабочей группы конкурса Фархада Гаджиева.

Из 15 тыс. 877 человек, подавших заявки на участие в конкурсе "Восхождение", в полуфинал вышли 328 человек.