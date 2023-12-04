О нас

В Баку стартовал Международный фестиваль STEAM Азербайджан

В Баку стартовал Международный фестиваль STEAM Азербайджан В Бакинском Экспо-центре состоялась церемония открытия Международного фестиваля STEAM Азербайджан - SAF 2023.
Наука и образование
4 декабря 2023 г. 11:37
В Баку стартовал Международный фестиваль STEAM Азербайджан

В Бакинском Экспо-центре состоялась церемония открытия Международного фестиваля STEAM Азербайджан - SAF 2023.

Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, депутаты Милли Меджлиса и другие официальные лица.

Целью фестиваля SAF 2023 является продвижение STEAM-образования, развитие навыков XXI века у учащихся, изучение международного опыта в области инноваций и цифровизации.

В программу SAF 2023 входят конкурсы Robokids, Engineers of Future ("Инженеры будущего"), First LEGO League Explore, VidX, First LEGO League Challenge, VEX Robotix Competition ("VEX конкурс роботехники"), Innovativ Exhibition ("Инновационная выставка"), Deep Dive ("Подводные дроны/корабли"), Hackathon, VEX IQ Competition ("Соревнования VEX IQ"), Mechatronics ("Мехатроника"), Wings and Wheels ("Крылья и колеса"), FlyTech, Boat Racing ("Гонки на лодках"), H2 Grand Prix PRO, и одна выставка.

Конкурсы проводятся в 15 возрастных категориях.

В финальном этапе фестиваля будут представлены 11 стран – 868 местных и 159 иностранных участников.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоSAF 2023—International STEAM Azerbaijan Festival kicks off
Версия на азербайджанском языке ФотоSAF 2023 - Beynəlxalq STEAM Azərbaycan Festivalı başlayıb

Экслюзивные новости

Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
29 ноября 2023 г. 15:53
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
29 ноября 2023 г. 15:11
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
29 ноября 2023 г. 15:06
Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
28 ноября 2023 г. 17:03
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
28 ноября 2023 г. 15:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi