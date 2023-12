В Баку стартовал Международный фестиваль STEAM Азербайджан

В Бакинском Экспо-центре состоялась церемония открытия Международного фестиваля STEAM Азербайджан - SAF 2023.

В Бакинском Экспо-центре состоялась церемония открытия Международного фестиваля STEAM Азербайджан - SAF 2023.

Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, депутаты Милли Меджлиса и другие официальные лица.

Целью фестиваля SAF 2023 является продвижение STEAM-образования, развитие навыков XXI века у учащихся, изучение международного опыта в области инноваций и цифровизации.

В программу SAF 2023 входят конкурсы Robokids, Engineers of Future ("Инженеры будущего"), First LEGO League Explore, VidX, First LEGO League Challenge, VEX Robotix Competition ("VEX конкурс роботехники"), Innovativ Exhibition ("Инновационная выставка"), Deep Dive ("Подводные дроны/корабли"), Hackathon, VEX IQ Competition ("Соревнования VEX IQ"), Mechatronics ("Мехатроника"), Wings and Wheels ("Крылья и колеса"), FlyTech, Boat Racing ("Гонки на лодках"), H2 Grand Prix PRO, и одна выставка.

Конкурсы проводятся в 15 возрастных категориях.

В финальном этапе фестиваля будут представлены 11 стран – 868 местных и 159 иностранных участников.