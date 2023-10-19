Стартовал конкурс по приему на работу в бакинские школы

Объявлен конкурс по приему на работу в подведомственные Управлению образования города Баку общеобразовательные учреждения. Конкурс объявлен на должности замдиректора по учебно-воспитательной работе, организатора внеклассной и внешкольной воспитательной ра

Объявлен конкурс по приему на работу в подведомственные Управлению образования города Баку общеобразовательные учреждения. Конкурс объявлен на должности замдиректора по учебно-воспитательной работе, организатора внеклассной и внешкольной воспитательной работы с детьми, заместителя директора по хозяйственной работе/заведующего хозяйством.

Как сообщает Report, кандидаты могут пройти регистрацию на портале anket.edu.az с 19 октября.

Процесс регистрации завершится 28 октября в 23:59.

Кандидаты, набравшие 50 баллов и выше на первом тестовом этапе конкурса, будут приглашены на собеседование.