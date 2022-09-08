Нурлан Исмаилбейли: Больше всего вакантных мест было по предмету "музыка"

Стало известно, по какому предмету представлено наибольшее количество вакантных мест при приеме на работу учителей.

Стало известно, по какому предмету представлено наибольшее количество вакантных мест при приеме на работу учителей.

Как сообщает Report, об этом сообщил директор Центра человеческих ресурсов Института образования Нурлан Исмаилбейли.

По его словам, больше всего вакантных мест было по предмету "музыка" - 1 857: "Что касается распределения вакантных мест по районам, то наибольшее число вакантных мест было представлено Лянкяран-Астаринским региональным управлением образования (1 679) и Управлением образования города Баку (1 117)".

Н.Исмаилбейли отметил, что в этом году при бессрочном приеме на работу учителей было представлено самое большое за последние 5 лет количество вакантных мест - 9 805: "Ежегодно около 10 тысяч кандидатов подают заявки на участие в экзаменах по приему на работу учителей".