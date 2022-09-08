О нас

Нурлан Исмаилбейли: Больше всего вакантных мест было по предмету "музыка"

Нурлан Исмаилбейли: Больше всего вакантных мест было по предмету "музыка" Стало известно, по какому предмету представлено наибольшее количество вакантных мест при приеме на работу учителей.
Наука и образование
8 сентября 2022 г. 15:34
Нурлан Исмаилбейли: Больше всего вакантных мест было по предмету музыка

Стало известно, по какому предмету представлено наибольшее количество вакантных мест при приеме на работу учителей.

Как сообщает Report, об этом сообщил директор Центра человеческих ресурсов Института образования Нурлан Исмаилбейли.

По его словам, больше всего вакантных мест было по предмету "музыка" - 1 857: "Что касается распределения вакантных мест по районам, то наибольшее число вакантных мест было представлено Лянкяран-Астаринским региональным управлением образования (1 679) и Управлением образования города Баку (1 117)".

Н.Исмаилбейли отметил, что в этом году при бессрочном приеме на работу учителей было представлено самое большое за последние 5 лет количество вакантных мест - 9 805: "Ежегодно около 10 тысяч кандидатов подают заявки на участие в экзаменах по приему на работу учителей".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Müəllimlərin işə qəbulu üzrə ən çox vakant yerlərin hansı fəndən olduğu açıqlanıb

Другие новости из категории

В азербайджанских школах вакантны свыше 3 тыс. позиций учителей
В азербайджанских школах вакантны свыше 3 тыс. позиций учителей
8 сентября 2022 г. 15:30
До 300 человек будут назначены директорами школ с числом учащихся до 500
До 300 человек будут назначены директорами школ с числом учащихся до 500
8 сентября 2022 г. 15:14
Названо число лиц с высшим образованием, желающих получить профобразование в Баку
Названо число лиц с высшим образованием, желающих получить профобразование в Баку
8 сентября 2022 г. 13:40
У Лянкяранского профучилища будет собственный отель
У Лянкяранского профучилища будет собственный отель
8 сентября 2022 г. 13:39
Эльнур Алиев: В некоторых детских садах выявлены проблемы с отоплением
Эльнур Алиев: В некоторых детских садах выявлены проблемы с отоплением
8 сентября 2022 г. 12:44
Министерство предупредило детсады, не отвечающие условиям лицензий
Министерство предупредило детсады, не отвечающие условиям лицензий
8 сентября 2022 г. 12:31
В освобожденных районах Азербайджана построят детские сады
В освобожденных районах Азербайджана построят детские сады
8 сентября 2022 г. 12:18
Министерство: Вопрос о переводе детей в детских сада не актуален
Министерство: Вопрос о переводе детей в детских сада не актуален
8 сентября 2022 г. 12:13
В Азербайджане за два месяца около 100 заведующих детсадами уволены за недочеты
В Азербайджане за два месяца около 100 заведующих детсадами уволены за недочеты
8 сентября 2022 г. 12:07
В этом году среди получателей ученых степеней в Азербайджане преобладали женщины
В этом году среди получателей ученых степеней в Азербайджане преобладали женщины
8 сентября 2022 г. 11:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi